COUPE D'ALGÉRIE VTT Le Cyclo-Bône Club d'Annaba remporte la 4e manche

Le Cyclo-Bône Club d'Annaba a remporté, avant-hier, à Annaba, la quatrième manche de la coupe d'Algérie du vélo amateur (VTT) dans la catégorie seniors au classement général par équipe, qui a mis en lice 72 cyclistes. Au classement général par équipes, dans la catégorie des séniors, Mourad Allal s'est adjugé la première place, Youcef Khelil, sociétaire du Mouloudia de Batna a décroché la seconde, alors que Salaheddine Djebbar de la wilaya de Annaba est arrivé à la troisième place. Dans la catégorie des juniors par équipes, Khaled Refasse de Annaba a décroché la première place, suivi par Dhaiaeddine Boussefssaf d'Alger et Mohamed Laïd Nouaouria de Guelma. Dans la catégorie seniors (individuel), le cycliste Salah Eddine Djebbar de la wilaya de Annaba a obtenu la première place, suivi de Youcef Khelil du Mouloudia de Batna et de Mourad Allal de Cyclo-Bône club de Annaba. Dans la catégorie juniors (individuel), Khaled Refasse de Annaba a décroché la première place, suivi par Mohamed Laïd Nouaouria de Guelma et Dhaiaeddine Boussefssaf d'Alger. Concernant la catégorie des masters, le coureur Khaled Attaallah a franchi la ligne d'arrivée le premier, laissant la seconde et la troisième place respectivement à Mounir Berchiche et Adel Kenbil de Annaba. La course s'est déroulée sur un parcours montagneux de 6 km dans la région de Aïn Achir de la ville de Annaba, et vu la participation d'une seule cycliste, Mouna Sandra Malki du Cyclo-Bône club d'Annaba. Cette compétition a été organisée par la ligue de cyclisme de la wilaya hôte du concours avec la direction de wilaya de la jeunesse et des sports (DJS) sous l'égide de la Fédération algérienne de cyclisme. Les trois précédentes manches de la coupe d'Algérie VTT s'étaient déroulées respectivement dans les wilayas de Souk Ahras, Blida et Guelma.