LEICESTER CITY Deux cadors anglais insistent pour Mahrez

En juin 2018, Riyad Mahrez ne disputera pas la Coupe du monde avec l'Algérie. Le milieu offensif de Leicester City n'a donc pas besoin de stabilité d'ici-là et se verrait bien tenter l'aventure ailleurs, dès le prochain mercato hivernal. D'après The Mirror, Arsenal et Tottenham ont senti la brèche s'ouvrir. Le quotidien anglais explique que les deux clubs sont prêts à débourser entre 30 et 35 millions d'euros afin de recruter l'international algérien de 26 ans. Cet été, l'AS Rome s'était montrée patiente, mais jusqu'à un certain point, pour recruter Mahrez. Quant aux Gunners, ils avaient jeté leur dévolu sur le joueur il y a deux ans. Mais Leicester City, champion d'Angleterre en titre, avait souhaité garder ses meilleurs éléments.