LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE:ALORS QUE LE MC ORAN REMONTE À LA 4E PLACE L'USM El Harrach lanterne rouge

Une bien mauvaise affaire pour les Harrachis qui n'ont pas encore remporté le moindre succès en Ligue 1 cette saison et qui restent lanterne rouge.

Le MC Oran s'est imposé (3-2, mi-temps

1-0) chez l'USM El Harrach en match de clôture de la sixième journée de Ligue 1 Mobilis, disputé avant-hier au stade du 20-Août 1955 (Alger). Les Harrachis pensaient avoir fait le plus dur en reprenant l'avantage au score

(2-1), mais l'entrée en jeu de Mohamed Amine Aoued a tout remis en cause, car un but et une passe décisive, de cet ancien milieu offensif du CR Belouizdad a permis au MCO de l'emporter finalement (3-2). Les choses avaient mal commencé pour les Harrachis, ayant concédé l'ouverture du score dès la 23e minute devant Tiaïba, avant de se ressaisir et de renverser la vapeur en seconde période, d'abord par Mellal qui a égalisé sur penalty à la 52e, puis par Banouh, qui avait permis aux Jaune et Noir de mener provisoirement (2-1). Le coaching de l'entraîneur tunisien Moez Bouakez a été cependant gagnant, puisque Aoued, qu'il a incorporé à quelques encablures de la fin a changé l'issue de cette rencontre. D'abord en déposant le ballon sur tête de Souibaâ pour l'égalisation (2-2/ 89'), puis en inscrivant lui-même le but de la victoire (3-2/90'+2). Une bien mauvaise affaire pour les Harrachis qui n'ont pas encore remporté le moindre succès en Ligue 1 cette saison et qui restent lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis, où ils partagent la dernière place avec le nouveau promu USM Blida, avec un point chacun, mais avec un match en moins pour les Harrachis contre l'USM Alger. La bonne affaire est donc pour le MCO, qui grâce à cette précieuse victoire en déplacement se hisse à la 4e place du classement général, qu'il partage ex aequo avec la

JS Saoura, avec 11 points chacun.