MEILLEURS PASSEURS DE LA LIGUE 2 Ferhat toujours en tête du classement

L'attaquant international algérien du Havre AC, Zinedine Ferhat caracole toujours en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, avec

six offrandes en 11 journées, selon les statistiques publiées hier par la Ligue française de football (LFP). Le doyen des clubs français reste sur une défaite (3-0) chez Clermont Foot 63, samedi pour le compte de la 11e journée, mais cet échec n'a pas empêché l'ancien numéro 7 de l'USM Alger de conserver sa place en tête des meilleurs passeurs, où il devance sur le podium Julien Faussurier et Diego Rigonato, respectivement sociétaires du Stade brestois et du Stade de Reims, avec cinq offrandes chacun. Ces statistiques confirment la bonne forme actuelle de Ferhat (24 ans), sacré meilleur joueur du championnat de Ligue 2 française au mois d'août dernier, quand il avait devancé le meneur de jeu de Sochaux, Florian Martin et l'attaquant de Lorient, Denis Bouanga.