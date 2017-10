NAPLES - LAZIO Ghoulam a joué tout le match

Naples a pleinement profité de l'échec de la «Vieille Dame» à domicile face à la Lazio

(1-2). Dominateurs en 1ère mi-temps au Stadio Olimpico, Faouzi Ghoulam et ses équipiers ont fait la différence grâce à un but inscrit dès la 20e minute par Lorenzo Insigne. L'attaquant international italien a profité d'une remise bien involontaire du milieu défensif romain Daniele De Rossi pour ouvrir la marque.

Les Napolitains peuvent également remercier leur portier Pepe Reina, auteur notamment d'une parade spectaculaire et décisive à la 70e sur une reprise de la tête de Fazio. Faouzi Ghoulam, bien remis de sa maladie, a joué toute la partie, réalisant comme à son habitude un match plein et solide, il récoltera toutefois un carton jaune en toute fin de match.

Les joueurs du Napoli creusent ainsi un premier écart au classement: ils comptent cinq points d'avance sur la Juventus et la Lazio.

L'Inter, qui a accueilli hier l'AC Milan dans le derby, aura cependant l'occasion de revenir à deux points du leader.