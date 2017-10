TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS JUNIORS À MOSTAGANEM Terence et Timea vainqueurs

Le Français Atmane Terence et la Hongroise Visontai Timea ont remporté le titre du 2e tournoi international de tennis juniors (ITF) de Mostaganem, qui a pris fin avant-hier aux courts de Salamandre. Le Français Atmane Terence a battu l'Algérien Rihane Youcef en finale par deux sets à zéro (2/0), alors que la Hongroise Visontai Timea a pris le meilleur sur l'Egyptienne Badaoui Amira par deux sets à un (2/1) dans un match qui a duré trois heures. En finale du double messieurs, la paire tunisienne Barhame Mohamed Anouar et Chouiab Yacine a battu l'autre duo tunisien composé de Benabdellah Skander et Hilali Aziz par deux sets à un (2/1). En finale double dames, la paire composée de la Tunisienne Bahri Firdaous et la Hongroise Visontai Timea a battu celle de l'Egyptienne Abdessaad Hania et Badaoui Amira sur le score de deux sets à zéro (2/0). Le directeur du tournoi, Amine Hamzaoui a souligné, au terme de cette manifestation sportive, que la deuxième édition du tournoi ITF de Mostaganem, marquée par la participation de joueurs de l'Equipe nationale algérienne, de la championne d'Afrique, l'Egyptienne Badaoui Amira et du champion français Bechelaghem César entre autres, a donné lieu à «des matchs serrés et disputés de deux à deux heures et demie, permettant aux joueurs d'améliorer leur classement mondial». Amine Hamzaoui a ajouté que la deuxième édition du tournoi de Mostaganem s'est déroulée dans des conditions d'organisation «satisfaisantes», notant que ce tournoi international (8-14 octobre), inscrit au calendrier de la Fédération internationale de tennis, a réuni 64 joueurs de 9 pays à savoir l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, la France, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Turquie.