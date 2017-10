14E CHAMPIONNAT DU MONDE DE WUSHU L'Algérie termine 21e

Cette compétition s'est déroulée à Kazan en Russie

Dix autres athlètes ont été engagés par l'Algérie dans cette compétition, dont trois ont réussi à atteindre les quarts de finale.

La sélection algérienne de wushu a décroché la 21e place, sur un total de 50 pays participant aux 14es Championnats du monde (Sanda/Taolu), disputés à Kazan (Russie) où elle a moissonné trois médailles de bronze.

Ces médailles algériennes ont toutes été décrochées dans la spécialité Sanda (combat), respectivement par Abdelkrim Benghanem (-52 kg), Abdelhadi Bouabid (-70 kg) et Atik Louisa Lazazi (-65 kg). Dix autres athlètes ont été engagés par l'Algérie dans cette compétition, dont trois ont réussi à atteindre les quarts de finale. Il s'agit de Abdelbasset Boussaïb, qui s'est incliné face au futur champion du monde chez les 48 kg, le Chinois Wung Jun Ji, ainsi que de Abdelhakim Momo (80 kg) et Nacera Henni Siouane (-48 kg).

La Chine a dominé la compétition avec 15 médailles d'or, suivie de l'Iran (8 or, 1 argent, 2 bronze) et Hong-Kong (5 or, 3 argent, 3 bronze).

Dans la spécialité Taolu (kata), les résultats de la sélection algérienne ont été beaucoup moins encourageants et ce dans différentes spécialités, «ce qui confirme la nécessité de continuer à travailler pour atteindre un meilleur niveau qui permettra peut-être aux Verts de viser plus haut lors des prochaines compétitions internationales», selon les avis de plusieurs techniciens.

Pour sa part, le président du comité national de kung fu wushu au sein de la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM), Yahia Bedour a considéré que «l'Algérie possède de très bons athlètes capables de s'exprimer au plus haut niveau. Tout ce qui leur manque, c'est une meilleure prise en charge en termes de préparation». Revenant sur les résultats obtenus par la sélection algérienne aux Mondiaux de Kazan, Bedour a mis l'accent sur «la grosse fatigue» générée par le long périple en Russie, qui de surcroît «n'a pas laissé suffisamment de temps aux athlètes pour bien récupérer», attirant également l'attention sur l'arbitrage qui, selon lui, «a quelque peu lésé» les représentants algériens, notamment «à cause des nouveaux règlements qui ont été promulgués à la toute dernière minute par la Fédération internationale de la discipline», a-t-il publié sur les réseaux sociaux.