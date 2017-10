CONTESTATION AUTOUR DE MADJER ET RÉSILIATION DU CONTRAT D'ALCARAZ Forte pression sur Zetchi

Par Saïd MEKKI et Lounès MEBERBECHE -

Le ministre Ould Ali et Zetchi misent sur Madjer pour relancer les Verts

Si pour le cas de la présidence de la DTN, la désignation de Rabah Saâdane est déjà tranchée, celle relative à l'intronisation de Madjer à la tête de l'EN n'est pas vraiment aussi simple, si intronisation il y aurait.

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, vivra cette semaine une de ses périodes les plus difficiles depuis son élection au mois de mars dernier puisque la forte pression qui pèse sur ses épaules est très lourde, lui qui s'apprête à prendre des décisions d'importance capitale pour le football national.

La nomination du directeur technique national en la personne de Rabah Saâdane permettra désormais à Zetchi de se consacrer pleinement à deux dossiers importants et délicats à résoudre.

Le premier concerne la désignation du futur sélectionneur des Verts, qui est pour le moment le dossier le plus «brûlant» à gérer, mais avant cela, il faudrait également songer à mettre fin au contrat de l'ex-coach de l'EN, Lucas Alcaraz et dont les négociations avec ses managers sont prévues cette semaine.

Au sujet du futur driver des Verts, les choses ne semblent pas vraiment évidentes puisqu'une sérieuse vague de contestations vient emboîter le pas au choix des hauts responsables du sport algérien d'installer Rabah Madjer. En effet, du côté des deux personnes concernées, c'est-à-dire le président de la FAF et l'homme à la «talonnade», la prudence est bien de mise.

Les Algériens ont, pour la plupart, «refusé» la nomination de l'ex-vedette du FC Porto à la barre technique des Verts, sans oublier de noter tout ce qu'il a apporté au football algérien en tant que joueur. Certains sont même allés jusqu'à préciser qu'il ne remplit pas les critères nécessaires afin de prendre en charge la sélection algérienne. Et là, on remarque que les Algériens citent, entre autres, deux points essentiels: le premier est le fait que Madjer ne possède pas la licence CAF A. Et d'ailleurs, l'ex-DTN, Toufik Korichi l'a très bien précisé, lui qui était chargé justement de l'organisation des stages pour les diplômés CAF et qui précise que Madjer a été sollicité par lui pour l'obtention de ce diplôme, mais que ce dernier a refusé.

Le deuxième argument brandi par les Algériens dans les réseaux sociaux est le fait qu'il est resté pas moins d'une dizaine d'années sans driver la moindre équipe. Ce que lui-même avait fait remarquer à propos d'un certain Rajevac...

Devant cet état de fait, le président de la FAF réfléchit bien, avant de s'engager à introniser Rabah Madjer en qualité de sélectionneur des Verts tout en sachant qu'il est «indésirable» par la majorité des Algériens, à en croire ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Et justement à ce propos, aux dernières nouvelles, Madjer lui-même, aurait été très touché par ces «critiques» à son encontre au sujet de sa future nomination à ce poste de sélectionneur des Verts. Le voir revenir sur sa décision et refuser donc ce poste ne serait pas du tout une surprise. Par ailleurs et en dehors de ces deux grands dossiers chauds à gérer par le président de la FAF, il lui faut également trouver les solutions qui conviennent vis-à-vis des propres membres du Bureau fédéral où la mésentente est remarquable.

La rébellion cachée des mem-

bres du BF contre Zetchi avec ces «remarquables» contestations, conflits internes et surtout prises de positions et sorties médiatiques de certains est bien là pour témoigner de l'ambiance qui règne au sein du Bureau fédéral, version Zetchi...