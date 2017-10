AL SADD De retour de blessure, Bounedjah marque

A peine remis de sa blessure, Baghdad Bounedjah a déjà retrouvé le chemin des filets. L'Algérien a marqué le second but de son équipe, qui permet à Al Sadd de prendre la tête de la Qatar Stars League, en compagnie du club d'Al Duhail, coaché par Djamel Belmadi. Entré en début de seconde période et alors que son club était tenu en échec, Baghdad Bounedjah décoche une formidable frappe de l'extérieur de la surface, qui va se loger dans la lucarne du gardien du Qatar SC. C'est déjà le 7e but de Bounedjah cette saison, mais le premier en championnat.