CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'HALTÉROPHILIE 51 médailles d'or pour l'EN

Le niveau de la compétition a été très relevé en présence de 12 pays.

La sélection algérienne d'haltérophilie cadets et juniors (garçons et filles) a été sacrée à l'issue des championnats d'Afrique, organisés du 7 au 14 octobre à Kampala (Ouganda), en récoltant 71 médailles (51 or, 15 argent et 5 de bronze). Chez les juniors garçons, la sélection algérienne s'est distinguée en dominant la compétition avec 24 médailles dont 18 en or, grâce notamment à la performance d'Aymen Touairi qui a été désigné meilleur athlète du tournoi africain. «Nous avons établi nos meilleures performances lors de ces joutes africaines en remportant six des huit titres mis en jeu, en plus de la première place par équipes ainsi que le titre du meilleur athlète de la compétition qui est revenu à Aymen Touairi. Le niveau de la compétition a été très relevé en présence de 12 pays, notamment l'équipe nigériane. Nous allons continuer sur cette lancée pour atteindre nos futurs objectifs», a déclaré Abdelmounaim Yahiaoui, entraîneur de la sélection des juniors garçons. De son côté, les juniors filles ont récolté 18 médailles (15 or, 2 argent et 1 de bronze). «Je suis très satisfait des résultats obtenus par mes athlètes en présence des pays comme le Nigéria, la Tunisie ou le Cameroun. Ce n'est nullement une surprise pour l'Algérie qui a l'habitude de se distinguer en terre africaine. Ce rendez-vous de Kampala a vu le retour de Bouchra Hirech (17 ans) qui a pris part aux JO 2016 de Rio. Nous allons participer aux Championnats arabes le mois de décembre en Egypte et les Jeux africains de la Jeunesse 2018 à Alger.», a indiqué Youcef Choukri, entraîneur de la sélection féminine. La délégation algérienne d'haltérophilie a été accueillie à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, saluant les athlètes pour avoir honoré les couleurs nationales lors ce rendez-vous africain.