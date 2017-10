CLASSEMENT ATP Federer revient sur Nadal

Le tennisman suisse Roger Federer a repris 410 points ATP à son grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal, après l'avoir battu avant-hier en finale du Masters 1000 de Shanghai et entretient ainsi l'espoir de terminer l'année à la première place mondiale. Nadal est toujours nettement devant, certes, mais Federer est désormais à moins de 2 000 points de l'Espagnol, suivant le classement ATP publié hier. De son côté, le Croate Marin Cilic a gagné une place et se positionne au 4e rang, qui est son meilleur classement jamais atteint jusqu'ici, et se rapproche ainsi d'un podium toujours complété par l'Ecossais Andy Murray, qui a mis un terme à sa saison. Même cas de figure pour le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka, dont la saison est également terminée et qui reculent d'une place chacun. Le Serbe cède la 6e place à Dominic Thiem (+1), battu dès son entrée en lice à Shanghai au 2e tour, tandis que le Suisse (9e) laisse passer Grigor Dimitrov (+1) qui a atteint les quarts. Juan Martin Del Potro, quant à lui, poursuit sa remontée au classement ATP: il gagne quatre places et retrouve le Top 20 (19e), dont il était sorti le 13 octobre 2014.