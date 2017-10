CLASSEMENT DE LA FIFA D'OCTOBRE L'Algérie recule à la 67e place

L'Algérie a perdu 5 places et occupe la 67e position au classement mondial du mois d'octobre publié hier par la Fédération internationale de football (FIFA), alors que l'Allemagne trône toujours en tête. La défaite des Verts contre le Cameroun (2-0) à Yaoundé pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 explique cet énième recul de l'Algérie. Au niveau africain, l'Algérie a rétrogradé à la 13e place, devancée notamment par le trio de tête composé de la Tunisie, de l'Egypte et du Sénégal. Le Nigeria, prochain adversaire de la sélection algérienne en qualifications du Mondial 2018, est logé à la 41e place mondiale et 4e africaine. A noter que le Nigeria, premier pays africain qualifié pour la Coupe du monde 2018, a fait un bond de trois places. D'autre part, les deux dernières journées de qualifications pour la Coupe du monde 2018 ont permis au Pérou d'intégrer pour la première fois le Top 10 du classement mondial. Cette fenêtre internationale a surtout souri aux nations européennes telles que la France (7e, +1), l'Angleterre (12e, +3), le Danemark (19e, +7), l'Ecosse (29e, +14), l'Autriche (39e, +18), ou encore l'Allemagne qui conserve sa première place. Le prochain classement mondial FIFA sera publié le

23 novembre 2017.