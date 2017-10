CONSEIL INTERNATIONAL DES JEUX MÉDITERRANÉENS Addadi réélu pour un nouveau mandat

L'Algérien Amar Addadi a été réélu pour un 5e mandat à la tête du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), lors de l'Assemblée générale (AG) de l'instance tenue le week-end dernier à Tarragone (Espagne). Seul candidat au poste de président, Addadi a récolté 60 voix sur les 73 exprimées. L'Algérien avait été reconduit le 19 juin 2013 à Mersin (Turquie) à la tête du CIJM pour un quatrième mandat. Une délégation algérienne conduite par le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a participé aux travaux de l'AG du CIJM, marqués par l'adhésion officielle du Portugal qui rejoint ainsi la famille sportive méditerranéenne. Les membres de l'AG n'ont pas procédé à l'élection d'un secrétaire général du CIJM et cette opération se fera «ultérieurement», a fait savoir une source de l'instance. L'Algérie a mis à profit cette occasion pour exposer aux participants une projection-vidéo sur les préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 prévus à Oran, a-t-on appris auprès du COA. Les prochains Jeux méditerranéens (JM-2018) se dérouleront du 22 juin au 1er juillet 2018 à Tarragone. Cette 18e édition a été reportée d'une année, sur demande du Comité olympique espagnol et du Comité d'organisation de ces Jeux. Avant l'adhésion du Portugal, le CIJM était constitué de 25 Comités nationaux olympiques: Algérie, Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, Macédoine, France, Grèce, Italie, Kosovo, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie.