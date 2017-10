COUPE DU MONDE DE SABRE (1ÈRE ÉTAPE) Du beau monde à Alger en novembre

La 1ère étape de la Coupe du monde de sabre, seniors messieurs, se déroulera à Alger du 3 au 5 novembre prochain. Pour ce rendez-vous, 25 nations ont confirmé leur participation, notamment la Hongrie, la France, la Russie et les Etats-Unis. Le gotha mondial du sabre masculin se donne rendez-vous en novembre prochain à la salle Harcha-Hacène pour en découdre à l'occasion de la 1ere étape de la Coupe du monde de la spécialité. Selon le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Abderaouf Salim Bernaoui, le sabreur hongrois, Aron Szilagyi, double champion olympique à Londres 2012 et à Rio 2016 sera de la partie à Alger. Pour sa part, l'Algérie sera représentée par quatre athlètes: Akram Bounabi, Anis Mairi, Hamza Kasdi et Zinnedine Heroui.