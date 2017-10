DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE Les rôles et les prérogatives définis

Au lendemain de l'installation de Rabah Saâdane et de Boualem Charef en qualité respectivement de directeur technique national et directeur des équipes nationales, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, s'est réuni avec les deux nouveaux responsables au Centre technique national de Sidi Moussa en présence du secrétaire général, Mohamed Saâd, afin de définir les missions et les prérogatives de chacun et dispatcher les rôles et le travail. Après débat et consultations, il a été décidé de nommer Ameur Chafik directeur technique national-adjoint chargé de la formation et Abdelkrim Benaouda directeur technique national adjoint-chargé du développement et de l'élite. Cette réunion a permis, par ailleurs, de dresser un état des lieux et d'établir une feuille de route. Boualem Charef, directeur des équipes nationales, aura pour mission prioritaire de mettre en place des sélections nationales pérennes qui travailleront sur le long terme et qui ne seront pas dissoutes systématiquement après d'éventuelles éliminations des compétitions dans lesquelles elles sont engagées. D'autre part, il a été décidé que la direction technique nationale se renforcera au fur et à mesure selon les besoins qui seront décelés par les responsables.