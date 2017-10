LEICESTER CITY Wenger veut Mahrez pour remplacer Sanchez ou Özil

Déjà sur le départ cet été, Riyad Mahrez devrait de nouveau animer le mercato hivernal. Deux clubs seraient prêts à passer à l'action pour l'international algérien. Auteur de 28 buts lors des deux dernières saisons, Riyad Mahrez souhaitait quitter Leicester cet été. Arsenal et l'AS Rome étaient notamment sur les rangs, mais les Foxes se sont montrés fermes, refusant de revoir leurs exigences à la baisse. Résultat: Mahrez est resté à Leicester et devra attendre encore quelques mois avant de pouvoir plier bagage. Les prestations de l'ancien Havrais lui ont permis de se constituer une solide cote de popularité et deux clubs du Royaume pourraient approcher Leicester cet hiver. D'après The Mirror, Arsenal serait toujours sur les rangs. Les Gunners verraient ainsi en Mahrez une solution pour pallier aux futurs départs d'Alexis Sanchez et Mesut Özil, qui sont en fin de contrat. Arsenal pourrait cependant être concurrencé par Tottenham sur ce dossier et les deux clubs de Londres devraient se livrer à une âpre bataille pour obtenir la signature de l'international algérien en janvier. Reste à voir si Leicester acceptera de vendre son joueur dès cet hiver.