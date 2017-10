LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE:LA JSK, L'USMH ET L'USMB SOMMÉES DE RÉAGIR CSC-ESS superbe affiche entre rivaux

Les Sétifiens, accrochés à la maison par l'Olympique Médéa (0-0), seront appelés à réagir à Constantine s'ils ne veulent pas être déjà distancés dans la course au titre.

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine, accueillera aujourd'hui l'ES Sétif, tenante du titre, dans un duel au sommet qui promet, alors que l'USM El Harrach et l'USM Blida sont toujours à la recherche de leur premier succès de la saison, à l'occasion de la 7e journée de la compétition. Le CSC (1er, 13 pts) sera face à un test révélateur contre l'Entente (2e, 12 pts) avec comme objectif la préservation de son fauteuil de leader, conquis lors de la précédente journée grâce à sa victoire sur le terrain du promu l'US Biskra (2-1). Les Sétifiens, accrochés à la maison par l'Olympique Médéa (0-0), seront appelés à réagir à Constantine s'ils ne veulent pas être déjà distancés dans la course au titre. Le CR Belouizdad (2e, 12 pts), tenu en échec à domicile par la JS Saoura (1-1), effectuera un déplacement périlleux à Médéa pour croiser le fer avec l'Olympique local (11e, 6 pts). Dans leur stade d'Imam-Lyès, les joueurs de l'entraîneur Sid-Ahmed Slimani devront confirmer leurs deux derniers résultats décrochés à l'extérieur face à deux prétendants au titre: le MC Alger (0-0) et l'ESS. La JS Saoura (4e, 11 pts) affrontera de son côté à Béchar le NA Husseïn Dey (10e, 7 pts) où rien ne va plus surtout après la contre-performance concédée à domicile face au Paradou AC (1-1). La JSS, invaincue à domicile depuis janvier 2015, partira avec les faveurs des pronostics face à une équipe qui peine à amorcer son vrai départ en dépit d'un recrutement qualitatif et quantitatif. Le MC Oran (4e, 11 pts), vainqueur à Alger face à l'USMH (3-2), doit rester vigilant devant le MCA (12e, 5 pts), dont les déplacements du côté d'El Bahia ont souvent été couronnés de bons résultats. Le MCA, qui reste sur un match nul concédé à Bologhine face à Médéa, vise un deuxième succès de la saison après celui décroché lors de la journée inaugurale contre l'US Biskra (1-0). Mais les Hamraoua, sur une courbe ascendante, aspirent à enchaîner une deuxième victoire de suite qui leur permettrait de monter sur le podium. L'USM Bel-Abbès (6e, 10 pts), qui ne cesse d'impressionner par son beau jeu, ira rendre visite à la lanterne rouge l'USMB, auteur d'un seul point en six matchs. Les Blidéens, dos au mur, devront impérativement réagir devant leur public s'ils ne veulent pas compromettre déjà leur avenir en Ligue 1 qu'ils ont retrouvée l'été dernier après deux années au purgatoire. La même mission attend l'USMH (15e, 1 pt) en péril à Tizi Ouzou pour affronter la JSK (7e, 8 pts), groggy suite au cinglant (4-1) reçu à Sidi Bel Abbès. Les Harrachis, dirigés sur le banc par le technicien tunisien Hamadi Dhaou, n'auront désormais plus droit à l'erreur. Cette journée a débuté hier avec le match entre le Paradou AC et le DRB Tadjenanet au stade Omar-Hammadi. Le match USM Alger-US Biskra a été reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finale (retour) de la Ligue des champions d'Afrique, prévue samedi en déplacement face au WA Casablanca.