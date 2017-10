LIGUE 1 MOBILIS-8E JOURNÉE ESS-USMA reporté

Le match ES Sétif - USM Alger comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis est reporté à une date ultérieure, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) hier. Le report de cette rencontre a été décidé en raison de la demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique que disputera l'USM Alger contre le WA Casablanca le samedi 21 octobre au Maroc. Au match aller joué au stade 5-Juillet (Alger), les deux équipes s'étaient quittées sur un score vierge (0-0). C'est la quatrième rencontre de l'USMA reportée après celles contre l'USM El Harrach, le MC Alger et l'US Biskra. La 8e journée de Ligue 1 Mobilis, dominée par le «clasico» MC Alger-JS Kabylie et l'affiche CR Belouizdad-CS Constantine, se jouera les vendredi 20 et samedi 21 octobre.