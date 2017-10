TIRAGE AU SORT DES BARRAGES EUROPÉENS (MONDIAL 2018) L'Italie tête de série

L'Italie sera tête de série lors du tirage au sort d'aujour-d'hui déterminant les quatre barrages européens, session de rattrapage pour participer au Mondial 2018, selon le classement FIFA d'octobre publié hier. L'équipe de Gianluigi Buffon (15e de ce classement), Championne du monde en 2006 et vice-cham-

pionne d'Europe en 2012, figure parmi les quatre équipes barragistes les mieux classées, avec la Suisse (11e), la Croatie (18e) et le Danemark (19e). Chacune de ces quatre têtes de série affrontera en novembre, par matchs aller-retour, une de ces équipes: l'Irlande du Nord, la Suède, la République d'Irlande et la Grèce. Le tirage au sort sera effectué aujourd'hui à 11h à Zurich, par l'ancien défenseur espagnol Fernando Hierro. L'ordre des matchs, pour savoir qui recevra au retour, sera également tiré au sort. Cette ultime séquence se déroulera entre les 9 et 14 novembre (matchs aller entre les 9 et 11, retour entre les

12 et 14) et attribuera les quatre derniers billets pour compléter le contingent des 13 nations européennes qualifiées pour la Coupe du monde (sans compter la Russie).

Outre ces barrages européens, se tiendront les deux barrages intercontinentaux, Honduras - Australie (10 et 15 novembre) et Nouvelle-Zélande - Pérou (11 et 15 novembre).

Les trois derniers tickets de la zone Afrique seront encore à délivrer lors de la dernière journée de qualifications, entre les 6 et 10 novembre.

La Tunisie qui accueillera la Libye a besoin d'un point pour aller en Russie tout comme le Maroc qui rend visite à la Côte d'Ivoire qui, elle, est condamnée à s'imposer pour se qualifier au Mondial 2018.

Le Nigeria et l'Egypte ont déjà composté leurs billets lors de la cinquième journée des éliminatoires.