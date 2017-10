TOTTENHAM Zidane encense Harry Kane

Alors que cette journée de Ligue des champions va nous offrir un choc savoureux entre le Real Madrid et Tottenham, Zinedine Zidane était présent en conférence de presse hier. L'entraîneur français a notamment mis en avant le goleador des Spurs, qui totalise déjà 11 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues avec le club londonien en ce début de saison 2017-2018. Des rumeurs l'annonçant au Real Madrid ont également fait leur apparition ces derniers jours. «On sait que c'est un bon joueur, en plus ça se passe très bien pour lui en ce moment. Tottenham ce n'est pas que Kane, c'est une très bonne équipe et nous allons bien nous préparer. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. C'est un joueur fondamental pour Tottenham, il fait tout bien avec le but adverse en ligne de mire», a confié Zidane.