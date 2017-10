TOURNOI NATIONAL OPEN MINIMES-CADETS DE TAEKWONDO Les athlètes de Ghardaïa se distinguent à Oran

Les athlètes de Ghardaïa filles et garçons se sont illustrés au tournoi

national de taekwondo minimes et cadets, spécialité kyorugi (combat), clôturé samedi soir à la salle omnisports Akid-Lotfi d'Oran. Les représentants de la ligue de Ghardaïa ont réussi à tirer leur épingle du jeu en raflant la totalité des titres mis en jeu en minimes et cadets, devant ceux d'Alger et du club sportif amateur «Azur» d'Oran. Ce rendez-vous national de sport de combat, pieds-poings, a été d'un niveau «appréciable», selon les spécialistes, surtout en cadets et cadettes qui ont démontré un «très bon» niveau technique sur le tapis, séduisant les amateurs de cet art martial, venus nombreux. Cette compétition de deux jours, organisée par le club amateur «Azur» d'Oran en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya de taekwondo, a vu la participation de plus de 180 jeunes athlètes représentant dix wilayas du pays, à savoir Alger, Batna, Bordj Bou Arréridj, Ghardaïa, Bouira, El Tarf, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Chlef et Oran dans dix catégories de poids. Les lauréats ont reçu des cadeaux lors de la cérémonie de clôture, en présence du wali d'Oran, de membres de la Fédération algérienne de taekwondo et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran.