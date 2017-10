COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE RUGBY (NIVEAU C) L'Algérie vise la victoire contre la Zambie

Ce match est prévu le 4 novembre prochain à Mufulira

En cas de victoire (la confrontation aura lieu en aller-retour), l'Algérie accèdera au niveau B qui compte six nations. Le niveau C, qui devait comporter quatre nations, n'en compte finalement que deux, à savoir l'Algérie et la Zambie, après le retrait du Cameroun et du Nigeria.

L'entraîneur de la sélection algérienne de rugby, Boumedienne Allam, a indiqué hier à Alger, que les Verts visaient la victoire face à la Zambie, le 4 novembre prochain à Mufulira (Zambie), pour le compte de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2017 (niveau C). «Notre objectif est clairement la victoire en Zambie, on va faire une mission commando, car ce sera chez eux et devant leur public. Ils vont tout faire pour nous vaincre, c'est pour cela qu'on doit bien préparer cette rencontre même si la mission n'est pas aussi facile», a déclaré le coach national, lors d'une conférence de presse organisée par la Fédération algérienne de rugby (FAR). «On n'a pas beaucoup d'informations sur notre adversaire mais on connaît les valeurs de cette discipline dans le sud du continent africain. Ce sont des techniciens du rugby. Avec notre potentiel et notre niveau, on pourra s'imposer mais nous irons là-bas, tout en restant prudents, car tout est possible dans le sport», a fait savoir Allam qui veut éviter de mauvaises surprises. Les préparatifs pour ce rendez-vous africain ont été entamés lors du mois d'avril dernier avec un premier stage, suivi par un second en juillet. «Pour préparer cet évènement de la meilleure des manières, nous avons organisé deux stages aux mois d'avril et juillet derniers, de quatre jours chacun. Lors du premier stage, il y avait 45 joueurs contre 30 au second où nous n'avons pris que les meilleurs», a précisé le sélectionneur national avant d'enchaîner: «La majorité de nos joueurs évoluent en France, les autres sont de Roumanie, Pologne, Angleterre, Espagne et Nouvelle-Zélande. Certains sont encore jeunes pour intégrer le groupe, mais ce sont des réservistes pour le futur.» Selon la même source, en cas de victoire (la confrontation aura lieu en aller-retour), l'Algérie accèdera au niveau B qui compte six nations.

Le niveau C, qui devait comporter quatre nations, n'en compte finalement que deux, à savoir l'Algérie et la Zambie, après le retrait du Cameroun et du Nigeria. «Au début, on était quatre nations et nous allions jouer un mini-championnat mais le Cameroun s'est retiré pour des problèmes financiers et administratifs. De même pour le Nigeria», a conclu Allam.