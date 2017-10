LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA:REAL-TOTTENHAM ET MAN CITY-NAPLES (3E JOURNÉE) Ronaldo face à Kane et Guardiola contre Sarri

Un beau duel de buteurs

Cette 3e journée de la Ligue des champions, prévue ce soir, sera marquée par deux grandes affiches entre équipes aux différents styles de jeu et qui sont prêtes à en découdre pour impressionner leurs vis-à-vis.

Il s'agit du big match entre le Real Madrid de Zinédine Zidane et les Spurs de Tottenham de Pochettino. L'autre grand match programmé ce soir opposera la formation anglaise de Manchester City, métamorphosée par Pep Guardiola à l'équipe italienne de Naples qui ne cesse de séduire sous les ordres du coach Sarri. Le Real Madrid reçoit Tottenham avec comme enjeu la 1ère place du groupe H, alors que Manchester City, leader de la Premier League, accueille Naples, auteur d'un parcours sans faute en Série A (huit matchs, huit victoires). Manchester United est attendu sur la pelouse du Benfica Lisbonne et Chelsea sera opposé à l'AS Roma à Stamford Bridge. Par ailleurs, avec un seul point pris en deux matchs et une claque reçue contre Porto (0-3), Monaco est déjà dos au mur sur la scène européenne au moment d'accueillir les Turcs, qui ont remporté leurs deux premières rencontres. Demi-finaliste la saison dernière, le champion de France en titre n'a pas préparé au mieux ce rendez-vous qui devrait déterminer une bonne partie de son avenir européen. Après un mois de septembre compliqué, il s'est incliné à Lyon (3-2), enchaînant un 3e match sans victoire toutes compétitions confondues. Les hommes de Leonardo Jardim n'ont d'ailleurs remporté que deux de leurs sept derniers matchs. Mais ils pourront compter sur le retour de leur buteur Radamel Falcao. Enfin, le PSG ne connaît pas ce genre de problèmes. Malgré son succès arrachés difficilement à Dijon (1-2), le club parisien connaît un début de saison idyllique. Toujours invaincu, il survole la Ligue 1 et occupe la tête de son groupe après avoir surclassé le Celtic Glasgow (0-5) et dompté le Bayern Munich (3-0). Thiago Silva et ses coéquipiers se rendent en Belgique afin d'asseoir leur suprématie face à un adversaire qui n'a ni inscrit le moindre point ni le moindre but.