A CINQ JOURS DU MATCH USMA-WAC Le manque de compétition sera-t-il fatal à Soustara?

Par Lounès MEBERBECHE -

Amir Saâyoud à la baguette

A moins de cinq jours de la demi-finale retour de la prestigieuse Ligue des Champions, opposant la formation l'USMA à son homologue du Wydad Casablanca, la préparation de ce rendez-vous pour les Rouge et Noir se déroule dans des conditions particulières.

En effet, ayant concédé le match nul (0-0) lors de la première manche au stade du 5-Juillet en présence de plus de 60 000 supporters, les poulains du coach belge Paul Put n'ont pas d'autre choix, que d'aller arracher un résultat positif au Royaume Chérifien pour accéder à l'étape finale qu'ils ont atteint en 2015. Une mission bien délicate pour les partenaires de Zemmamouche, compte tenu de plusieurs facteurs qui leur sont défavorables. Le premier est le fait d'évoluer à l'extérieur devant 70 000 fans du WAC qui ne manqueront pas de faire du bruit pour pousser leur équipe à arracher la qualification pour la finale. Une pression terrible attend donc les Algérois qui ont pris tout de même l'habitude de jouer ce genre d'affiche. L'autre appréhension des Rouge et Noir avant cette rencontre maghrébine, est celle relative au manque de compétition qui fait défaut en ce moment, aux partenaires de Koudri. Ces derniers sont restés inactifs depuis plus de 20 jours, après le renvoi de pas moins de trois rencontres de championnat de Ligue 1 Mobilis. Les Usmistes devaient d'abord affronter l'USM El Harrach, comptant pour la 5ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, programmée mardi 10 octobre et qui a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la LFP. Quelques jours après, c'est au tour du big derby algérois opposant les voisins rivaux du MCA et de l'USMA, comptant pour la 6e journée, d'être à son tour renvoyé. Cette affiche a été reportée suite à la fermeture du stade du 5-Juillet, à cause de l'état dégradé de sa pelouse et annulant ainsi, sa programmation au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le 14 octobre dernier. Les malheurs des Algérois se poursuivent en apprenant l'annulation de leur match contre l'US Biskra, pour le compte de la 7e journée. Prévu aujourd'hui, les responsables de la LFP ont préféré donné plus de repos aux Rouge et Noir pour bien préparer leur rendez-vous de samedi prochain à Casa, alors qu'ils pouvaient au moins programmer un ou deux matchs pendant cette longue trêve forcée de l'USMA. Enfin, hier matin un autre communiqué de la LFP vient d'annoncer que le match ES Sétif-USM Alger, comptant pour la 8e journée de la

Ligue 1 Mobilis est reporté à une date ultérieure. Le report de cette rencontre a été décidé en raison de la demi-finale retour de Ligue des champions d'Afrique que disputera l'USMA contre le WAC. Un quatrième renvoi fatal, très certainement, pour le technicien belge et sa bande qui n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers les matchs amicaux contre l'équipe réserve puis l'équipe de Hydra AC (division inter-région centre) hier, pour évaluer la forme de ses capés. Une maigre et insuffisante préparation pour un rendez-vous historique que la direction de Haddad ne voudrait absolument pas rater. Pendant toute la semaine, les Algérois s'exerçaient en stage bloqué au Centre technique national de Sidi Moussa pour préparer cette affiche. Enfin, l'autre appréhension des coéquipiers de Benguit est le fait d'avoir enchaîner pas moins de cinq matchs nuls depuis le début de saison en championnat et en compétition africaine, ce qui renseigne sur la méforme, l'inefficacité et la fragilité du groupe de Paul Put.

En effet, en Ligue 1 Mobilis, l'USMA est coincée à la 12e place avec au compteur cinq points en quatre matchs joués (une victoire, deux nuls et une défaite), alors qu'en Ligue des champions, les gars de Soustara se sont qualifiés en demi-finale après deux matchs nuls (1-1 et 0-0 contre Ferroviario Beira) avant de concéder ce nul vierge contre le WAC, il y a 15 jours. Un constat amer qui risque d'être fatal aux Algérois, même si la motivation et la volonté de bien faire est sur toutes les langues des joueurs et du staff technique. Reste à savoir quel rendement aura la bande algéroise samedi prochain.