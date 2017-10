BENHASSEN, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY "La création d'un centre de formation est notre objectif principal"

Le président de l'instance fédérale est revenu, par ailleurs, sur les chances des Algériens lors de la rencontre face à la Zambie le 4 novembre à Mufulira.

La création d'un centre de formation pour jeunes est l'un des principaux chantiers de la Fédération algérienne de rugby (FAR), a indiqué le président de l'instance fédérale, Sofiane-Abdelkader Benhassen. «Notre objectif principal est d'avoir une assiette de terrain et les fonds nécessaires pour la création d'un centre de formation. C'est vrai que nous avons plusieurs objectifs à moyen et long terme, mais le centre de formation est si important pour le développement de cette discipline en Algérie», a déclaré le patron de l'instance fédérale, en marge d'une conférence de presse tenue à Alger, en vue du prochain match de la sélection nationale face à la Zambie, le 4 novembre, comptant pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations-2017 (niveau C).

Par ailleurs, Benhassen s'est dit «satisfait» du bilan 2017 des activités de sa Fédération. «Nous avons une stratégie et une vision à moyen et long terme pour cette discipline. Par exemple et comme vous l'avez constaté, nous avons créé 27 clubs avec deux catégories principales (les moins de 13 ans et moins de 15 ans). Nous comptons aussi 153 entraîneurs diplômés, 12 arbitres diplômés et 20 enseignants aussi diplômés. Nous avons également organisé plusieurs tournois régionaux et nationaux dans plusieurs villes algériennes», a-t-il énuméré. Le président de l'instance fédérale est revenu, par ailleurs, sur les chances des Algériens lors de la rencontre face à la Zambie le 4 novembre à Mufulira. «La Zambie est une équipe prenable, on peut s'imposer chez eux mais ce ne sera pas facile car ils vont jouer devant leur public et en présence d'un corps arbitral anglophone. Malgré tout cela, nous sommes confiants et nous allons représenter l'Algérie dignement car c'est un match décisif», a dit Benhassen qui rêve aussi d'une qualification à la Coupe du monde de rugby de 2023 en France.

Par ailleurs, l'interviewé n'a pas caché son «mécontentement» concernant le retard que connaît le dossier de sortie de la délégation algérienne pour la Zambie au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. «Notre dossier a été déposé depuis plusieurs jours au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes dans l'attente d'une réponse qui a tardé, on espère que le dossier sera avalisé dans les prochains jours. Aussi, on demande un peu de considération parce que nous allons jouer une finale de coupe d'Afrique»,

a conclu le patron de la FAR.