CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS À BISKRA Les cyclistes du GSP dominent la course sur route

Les cyclistes du Groupement sportif des pétroliers (GSP) se sont illustrés, avant-hier à Biskra, lors du championnat arabe des clubs en dominant l'épreuve de course sur route qui clôture la compétition. Le coureur Hamza Yacine du GSP a ainsi remporté la médaille d'or de l'épreuve individuelle, signant un chrono de 3h 54min 21sec. La médaille d'argent est revenue au Tunisien Benacer Hassan du club de la Banque de l'habitat, tandis que la médaille de bronze a été remportée par le coureur algérien Abdallah Benyoucef du GS Pétroliers. Hamza Yacine a été également sacré champion arabe de la catégorie des U23, suivi de ses deux compatriotes Abderraouf Benkayou du club Atlas blidéen et de Mansouri Hamza du Vélo club Sovac. Au classement général par équipes, la première place a été remportée par le GS Pétroliers (Algérie), la seconde par le Vélo club Sovac (Algérie) et la troisième par le club de la Banque de l'habitat (Tunisie). L'épreuve de la course sur route a été parcourue sur une distance de 154,1 km et a débuté de la place de la Liberté de la capitale des Ziban en direction des communes d'El Outaya, Tolga et El Hadjab puis retour vers Biskra, au point de départ.

Ce championnat a été organisé conjointement par l'Union arabe de cyclisme, la Fédération algérienne de cyclisme et la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Biskra.