CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 DE JUDO (JUNIORS) L'Algérie avec six représentants en Croatie

L'Algérie sera représentée par six judokas (3 garçons et

3 filles) aux Championnats du monde 2017 «juniors», prévus du 18 au 22 octobre à Zagreb (Croatie), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Il s'agit de Youcef Mokhtar Zallat (-73 kg), Oussama Ramdane Temri

(-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez les garçons, ainsi que Rania Benlahouaoui (-48 kg), Khadidja Saïdi (63 kg) et Kenza Naït Ammar (-63 kg) chez les filles. La compétition était initialement prévue en Corée du Nord, mais vu les tensions géopolitiques au tour de ce pays, il a été décidé d'en confier l'organisation à la Croatie, qui a déjà abrité les Championnats d'Europe «vétérans», du 15 au 18 juin dernier.