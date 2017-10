ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:TIRAGE AU SORT(ZONE EUROPE) Les barragistes connaissent leurs adversaires

Le Mondial 2018 approche à grands pas. Aujourd'hui, les huit nations barragistes de la zone Europe sont fixées sur leur sort.

Le sort a parlé. À l'issue du tirage au sort des barrages européens qualificatifs à la Coupe du monde 2018 en Russie, qui a eu lieu hier au siège de la FIFA à Zurich, les huit meilleurs deuxièmes de la compétition qualificative du Vieux Continent savent désormais à quoi s'en tenir. Conduit par l'ancien défenseur de l'Espagne, Fernando Hierro, ce tirage promet suspense et spectacle à venir. L'Italie se mesurera à la Suède, tandis que la Suisse affrontera l'Irlande du Nord. La Croatie a, elle, rendez-vous avec la Grèce. Enfin, le Danemark rencontrera la République d'Irlande. Ces barrages aller-retour seront disputés respectivement entre les 9-11 et 12-14 novembre. Les quatre vainqueurs rejoindront automatiquement les neuf représentants du continent déjà qualifiés. Qualifiée en tant que pays hôte, la Russie a, pour le moment, été rejointe par la France, le Portugal, l'Allemagne, la Serbie, la Pologne, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et l'Islande, parmi 23 des 32 nations déjà qualifiées pour le grand rendez-vous estival. Outre les quatre sésames qui restent à délivrer aux barragistes européens, cinq autres billets pour la Russie seront attribués entre le 10 et le 15 novembre. Parmi ces cinq tickets, trois sont réservés à des représentants du continent africain, deux autres seront offerts aux vainqueurs des barrages intercontinentaux. Le tirage au sort final de Russie 2018 aura lieu le 1er décembre à Moscou. Le dernier classement mondial FIFA a déterminé les équipes qui en seront têtes de série. Le chapeau 1 comprendra donc la Russie, en tant que pays hôte, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France, en tant qu'équipes les mieux positionnées au classement mondial en octobre 2017.