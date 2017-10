EN MANQUE DE FRAÎCHEUR PHYSIQUE Ghezzal écarté par Jardim contre Besiktas

L'entraîneur des Monégasques, le Portugais Leonardo Jardim, n'a pas omis d'appeler Ghezzal à redoubler d'efforts pour «arriver à un gros niveau».

L'ailier international algérien de l'AS Monaco, Rachid Ghezzal, en manque de fraîcheur physique, n'a pas été convoqué pour la réception des Turcs de Besiktas hier soir, dans le cadre de la 3e journée (Gr. G) de la Ligue des champions d'Europe, selon le site spécialisé RMC Sport. «Non convoqué par Leonardo Jardim pour le déplacement de Monaco à Lyon vendredi dernier en championnat (défaite 3-2) ni pour la réception de Besiktas hier soir au stade Louis II en Ligue des champions, Rachid Ghezzal n'est pas au mieux physiquement», écrit la même source. Et d'enchaîner: «S'il n'est pas blessé, Ghezzal est revenu de sélection fatigué. L'entraîneur portugais ne souhaite prendre aucun risque avec un joueur qui n'est pas à 100% actuellement, mais dont le technicien apprécie les caractéristiques». A ce sujet, l'entraîneur des Monégasques, le Portugais Leonardo Jardim, n'a pas omis d'appeler Ghezzal à redoubler d'efforts pour «arriver à un gros niveau». «On a eu une conversation. Un débat, en réalité, sur les choses sur lesquelles il doit progresser. Techniquement, il est très fort mais il (lui) manque quelque chose pour arriver à un gros niveau. Un joueur de sa qualité doit en faire plus. On travaille pour lui faire passer le cap. Ce n'est pas un jeune joueur, il a déjà 25 ans, il a besoin de faire plus car il a la qualité pour faire mieux», a-t-il indiqué. Rachid Ghezzal (25 ans) s'est engagé en août dernier avec le champion de France en titre pour un contrat de quatre ans en provenance de Lyon, son club formateur. Depuis le début de la saison, le joueur algérien compte un but et une passe décisive. Le milieu offensif n'était pas loin de prolonger dans le Rhône, en fin de saison. Les deux parties s'étaient accordées sur un salaire mensuel avoisinant les 280 000 euros hors bonus, mais une mésentente de dernière minute avait fait capoter l'affaire. Au terme de la 2e journée, l'ASM, qui reste sur une défaite à domicile face au FC Porto (3-0), ferme la marche du groupe avec un seul point.