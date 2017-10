LE STADE DU 1ER-NOVEMBRE D'EL HARRACH NON HOMOLOGUÉ La situation de l'USMH plus complexe

Le stade du 1er-Novembre d'El Mohammadia, terrain de domiciliation de l'USM El Harrach, objet de réserves de la commission d'audit n'a pas encore été homologué pour abriter des rencontres de la Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris auprès du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj. «Lors de sa dernière visite d'inspection au stade d'El Mohammadia, la commission d'audit a émis encore des réserves et n'a pas donné son aval pour l'homologation de cette enceinte. Le hic aucun dirigeant de l'USMH n'a été présent lors de cette visite, ce qui est regrettable», a indiqué Kerbadj. L'USMH, avec un seul point au compteur grignoté en six matchs et avant-dernière place au classement, accueille ses adversaires au stade Omar-Hammadi et au 20-Août 1955. Une délocalisation qui s'est avérée fatale pour les joueurs du nouvel entraîneur tunisien de l'équipe, Hamadi Dhaou, auteurs jusque-là d'un parcours catastrophique qui pourrait précipiter le club banlieusard au purgatoire. L'USMH reste le seul pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis à jouer ses rencontres à domicile loin de son terrain habituel du 1er-Novembre.