LEICESTER CITY Mahrez buteur sur une passe de Slimani

Riyad Mahrez a inscrit son premier but en Premier League cette saison sur une belle balle en retrait de la tête signée Slimani mais Leicester est entrée dans la zone rouge en concédant le nul 1-1. Vardy a longtemps buté sur l'Egyptien Hegazi preuve que les Foxes ont dominé mais après un face-à-face raté de Mahrez, Nacer Chadli ouvre le score pour West Bromwich Albion d'un maître coup-franc. Menés, les joueurs de Shakespeare voient l'entrée en jeu de Slimani à la 74e minute de jeu. Ce dernier toujours aussi décisif de la tête, sur un long centre de Chilwell, l'attaquant algérien au second poteau voit Mahrez seul à l'entrée de la surface et lui remet d'une belle tête décroisée. Mahrez contrôle de la poitrine et place une frappe croisée legerement écrasée du pied droit (80'). Dans les 10 dernières minutes, le jeu de Leicester consistait à lancer de longs centres pour Slimani mais à deux reprises par Chilwel et Mahrez deux bons ballons au second poteau sont bien défendus par les joueurs de WBA.