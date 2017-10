PREMIER LEAGUE Newcastle est à vendre

Coup de tonnerre en Premier League! La direction de Newcastle United - le propriétaire de St James Holding Limited Mike Ashley en tête - vient d'annoncer la mise en vente officielle du club. «Newcastle United a besoin d'une direction claire et d'un chemin pour un avenir brillant et heureux», explique le communiqué officiel des Magpies. «Pour donner au club la meilleure opportunité de franchir un nouveau palier, à un moment important de son histoire, l'actuelle direction a décidé qu'il était dans l'intérêt de Newcastle United et de ses fans d'être mis en vente. Pour donner au futur nouveau propriétaire la flexibilité maximale pour consentir des investissements significatifs au sein du club, sportivement notamment, le processus de vente donnera aux parties intéressées la possibilité de différer des paiements. La recherche d'un nouveau propriétaire capable de réaliser les investissements nécessaires et de s'engager durablement pour atteindre les ambitions du club commence maintenant», poursuit le club anglais. Avis aux amateurs.