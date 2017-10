TOTTENHAM Kane plus cher que Neymar?

Depuis trois ans maintenant, Harry Kane (24 ans,

10 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues cette saison) fait un malheur avec Tottenham. Mais pour combien de temps encore? Dans le viseur du Real Madrid, l'attaquant anglais pourrait quitter les Spurs l'été prochain pour un montant record. Car pour le président du club londonien, «HurriKane» vaut aujourd'hui plus cher que Neymar! «Kane vaut plus que ce que le PSG a dépensé pour Neymar, donc Kane vaut plus que 222 millions d'euros», annonce ainsi le président des Spurs, Daniel Levy, dans le Times hier.