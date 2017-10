SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2017 (ESS-CRB) La finale aura lieu à Constantine

Par Lounès MEBERBECHE -

Cette désignation s'est confirmée hier suite à ce communiqué officiel mettant ainsi un terme à la possibilité de voir ce match domicilié au stade du 5-Juillet.

Finalement, la finale de la Supercoupe d'Algérie entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad se jouera le 1er-Novembre prochain au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. C'est ce qu'indique le communiqué de la Ligue de football professionnel publié hier sur son site, invitant au passage les organes de presse désireux de couvrir la finale de la Supercoupe d'Algérie 2017 le mercredi 1er Novembre 2017 à 17h au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, d'envoyer leurs demandes d'accréditation au plus tard le dimanche prochain. Cela s'est confirmé hier donc suite à ce communiqué officiel, mettant ainsi un terme à la possibilité de voir ce match domicilié au stade du 5-Juillet. Le doute s'est dissipé avant-hier suite à la déclaration du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj qui a précisé que «Comme tout le monde le sait, le stade du 5-Juillet a fait l'objet de travaux d'entretien saisonniers de la pelouse, je ne sais même pas s'il est en mesure d'abriter une rencontre de football. Nous allons nous réunir aujourd'hui (ndlr, hier) avec les responsables de l'OCO pour trancher la question de programmer ce match de Supercoupe au 5-Juillet, sinon nous serons obligés de le délocaliser à Constantine le 1er Novembre à 16h ou 17h. Notre priorité reste de jouer au 5-Juillet», a-t-il affirmé. Selon toute vraisemblance, l'état actuel de la pelouse du stade olympique est loin de pouvoir accueillir cette belle affiche, du moins pas d'ici 13 jours, ce qui amène la LFP à organiser ce rendez-vous finalement et officiellement à Constantine. Pour rappel, l'antre de Hamlaoui a déjà abrité la finale de la Supercoupe de 2015, remportée par l'ESS devant le MO Béjaïa. Le détenteur du trophée est l'USM Alger, vainqueur de la dernière édition aux dépens du MC Alger sur l'arène de Mustapha-Tchaker à Blida.