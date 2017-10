LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA:CHELSEA-AS ROMA EN TÊTE D'AFFICHE (3E JOURNÉE) Hazard veut impressionner Rome

Le meneur de jeu des Blues toujours aussi dangereux en attaque

Briller en Europe comme en championnat: le meneur de jeu de Chelsea, Eden Hazard, espère enfin éclairer la Ligue des champions ce soir contre l'AS Rome, après plusieurs prestations en demi-teinte en Angleterre ou sur la scène continentale.

Ralenti par une opération pour une fracture à une cheville subie en juin, le Belge peine à retrouver le niveau stratosphérique qui lui a valu d'être sélectionné parmi les finalistes pour le Ballon d'or 2017. Magique l'année dernière lors du sacre en Premier League, son influence s'est depuis effilochée. Il n'a toujours pas marqué et n'a délivré qu'une passe décisive en cinq matches de championnat et deux journées de C1. «La saison passée, Eden a livré une grande saison. Il a vraiment très bien joué et a été crucial pour notre conquête du titre. Il a montré son énorme talent à chaque match. Cette compétition est vraiment importante pour lui et l'équipe», assure son entraîneur, Antonio Conte. «Sa volonté nous emmène à un autre niveau et il a tous les attributs pour réussir. C'est un top joueur. Et pour lui, c'est le bon moment», estime l'Italien, lançant ainsi une sorte de défi public à son protégé. A 26 ans, il est temps en effet pour le milieu offensif de frapper un grand coup. Ses qualités ne sont pas remises en question: depuis son arrivée en provenance de Lille en 2012, il tourmente les défenses de Premier League, permettant notamment à Chelsea de décrocher deux titres de champion en trois ans. Mais sur la grande scène européenne... seulement cinq buts (dont un doublé contre Maribor en 2014) et 10 passes décisives en 38 matchs. Il n'avait pas pesé lors de la campagne lilloise en 2011-2012, pas davantage non plus l'année suivante avec Chelsea, éliminé dès la phase de groupes. L'Europe a pu avoir un aperçu de ses dons en 2014 lors du parcours jusqu'en demi-finales des «Blues», puis plus rien ou presque. Les Londoniens ont ensuite buté deux fois sur le Paris SG dès les huitièmes de finale en 2015 et 2016, avant de manquer de se qualifier la saison écoulée. Bref, il est temps de se réveiller, comme il l'avait fait lors de la 2e journée de C1, lorsqu'il avait scintillé face à l'Atletico Madrid (2-1). Un retour au top presse d'autant plus que Chelsea sort de deux défaites consécutives en championnat, contre le leader Manchester City (1-0) et la lanterne rouge Crystal Palace (2-1) samedi. Une triste défaite lors de laquelle le Belge n'a pas brillé. «Je n'ai pas joué pendant trois mois et ce n'est pas facile de revenir après une grosse blessure. Mais je l'ai fait», insiste le natif de la Louvière. «Je veux juste jouer au football. Je vais manquer certains matches, mal jouer à d'autres, mais je veux juste jouer et donner le meilleur de moi-même.» Stamford Bridge attend ça avec impatience.