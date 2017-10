TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME Coup d'envoi aujourd'hui de la 20e édition

Cette compétition débutera aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 24 octobre prochain

Pour cette 20e édition, le circuit adopté par les organisateurs comprendra seulement une partie des wilayas du sud-est du pays. Les coureurs vont prendre le départ de Biskra vers les wilayas d'El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et M'sila puis retour à Biskra.

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua, a affirmé hier à Biskra que tous les moyens étaient réunis pour la réussite du Tour d'Algérie 2017, prévu du 18 au 24 octobre. Ayant abrité les championnats arabes des clubs champions qui ont vu la consécration du GS Pétroliers, la wilaya de Biskra a été choisie comme point de départ et d'arrivée de cette 20e édition qui verra la participation de, entre autres, cinq pays arabes, en attendant la réunion technique d'aujourd'hui en fin de journée (18h) pour arrêter la liste finale des équipes engagées. «Après avoir réussi à organiser les championnats arabes des clubs champions en un temps record ne dépassant pas les 20 jours, la fédération s'apprête à affronter un autre défi, celui de réussir le TAC 2017 qui intervient cette année dans une conjoncture marquée par l'élection d'une nouvelle équipe fédérale», a déclaré Mabrouk Kerboua. La Fédération algérienne de cyclisme et les autorités locales de la wilaya de Biskra travaillent d'arrache-pied pour être prêtes aujourd'hui et réussir le départ de cette 20e édition qui sillonnera sept wilayas du sud-est du pays. «Tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette 20e édition sont réunis, grâce à l'apport indéfectible du ministère de la Jeunesse et des Sports, premier partenaire du TAC 2017 et la mobilisation personnelle du wali de Biskra. Il faut réussir cette édition, baptisée au nom des Oasis et organisée sous le patronage du président de la République», a-t-il précisé. Après avoir mis en exergue les efforts consentis par le MJS et toutes les wilayas concernées par le passage de la caravane, le président de la FAC a demandé le soutien de tous les partenaires pour faire de cette 20e édition un «évènement incontournable» du cyclisme algérien. «Le Tour d'Algérie cycliste est devenu une compétition très attendue par les pays participants, mais cette année le nombre des participants est beaucoup moins important en raison de plusieurs paramètres liés au programme de l'Union cycliste internationale», a-t-il fait savoir. Pour le président de la FAC, le TAC 2017 constitue l'occasion pour les coureurs de la sélection algérienne, notamment ceux du GS Pétroliers et du Vélo Club Sovac, de préparer dans de «bonnes conditions» les championnats arabes prévus à partir du 25 novembre à Sharm el-Sheikh (Egypte) et les championnats d'Afrique au Rwanda le mois de février prochain. Pour cette 20e édition, le circuit adopté par les organisateurs comprendra seulement une partie des wilayas du sud-est du pays. Les coureurs vont ainsi prendre le départ de Biskra vers les wilayas d'El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et M'sila puis retour à Biskra. A cette occasion, les comités de wilayas chargés de la préparation de cet évènement ont tracé des programmes comportant une série d`activités culturelles, artistiques et sportives.