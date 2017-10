A 48H DE LA DEMI-FINALE RETOUR WAC - USMA (LIGUE DES CHAMPIONS) Le coach paul Put optimiste

A 48h du match WAC-USMA, l'entraîneur belge des Rouge et Noir, Paul Put, a dressé son analyse pour cette seconde manche historique en déclarant hier: «Le Wydad est une bonne équipe, qui est logiquement venue à Alger pour arracher le nul. Nos adversaires n'ont pas pris de risques et ont joué la défensive. Nous connaissions leur force et la difficulté de les affronter sur un terrain qui nous a desservis. Je ne cherche pas d'excuses, mais l'équipe qui fait le jeu est désavantagée par une pelouse en mauvais état. Nous avons dominé la majeure partie du match, mais nous ne nous sommes pas procuré assez d'occasions pour marquer et l'emporter». Mais le coach de Soustara se veut optimiste avant le rendez-vous de samedi:«Le match retour tournera peut-être en notre faveur. À l'extérieur, on trouve parfois plus d'espaces, ce qui permet de mener des contre-attaques. Au football, tout est possible. Il ne faudra pas prendre de but et attendre patiemment les occasions de contre», annonce-t-il. Cependant, Paul Put ne craint pas l'ambiance du stade ni la pression: «Le Maroc est connu pour l'enthousiasme de ses supporters, mais nous sommes habitués à ces ambiances. Il existe une rivalité footballistique entre les deux pays. Nous savons que c'est un match très délicat». Ce match ne reste en tout cas qu'une étape vers un sacre potentiel dans la compétition. Titre qui ouvrirait alors les portes d'un autre tournoi prestigieux: la coupe du Monde des clubs de la FIFA, EAU 2017. Le Tirage au sort d'EAU 2017 a justement eu lieu le 5 octobre 2017, et promet au champion d'Afrique un choc d'entrée contre le club mexicain de Pachuca. «Il ne faut pas brûler les étapes. Nous devons d'abord nous qualifier pour la finale, puis nous penserons au titre» souligne Put, avant de conclure: «Ensuite, nous aurons le temps de songer à la Coupe du monde des clubs. Mais un entraîneur doit être ambitieux au football...».