AMOUTTA, ENTRAINEUR DU WA CASABLANCA "Ce sera difficile"

L'entraîneur du WA Casablanca, Hocine Amoutta, s'attend à un match «difficile» contre l'USM Alger, mais s'est dit «optimiste» sur les chances de son équipe de passer en finale de la Ligue des champions d'Afrique, samedi prochain en demi-finale retour à Casablanca. «Je suis optimiste, je pense que nous allons nous qualifier à condition que toutes les composantes du WAC restent soudées et derrière le groupe lors de cette rencontre.

Il faut rester très vigilant contre un adversaire coriace qui va procéder par contre et tentera de mettre de la pression sur notre défense pour espérer marquer un but», a déclaré Amoutta au micro de Radio Mars. Le match aller, disputé au stade du 5-Juillet à Alger, s'est soldé par un score de parité (0-0). L'entraîneur du WAC a précisé par ailleurs avoir récupéré pratiquement la majorité des joueurs blessés. «J'ai préféré ne pas aligner certains joueurs lors du match face à la Renaissance de Berkane en quarts de finale de la coupe du Trône pour éviter des complications de blessures chez certains.

Heureusement, Saïdi, Laâroubi, El-Karti, Bencharki et Aârab ont tous repris les entraînements normalement avec le groupe. Anas El- Asbahi et Jamal Aït-Ben Idir font des exercices avec ballon, mais ne seront pas aptes à démarrer la rencontre», a-t-il indiqué. D'autre part, le technicien marocain a démenti les informations de la presse locale selon lesquelles il quitterait le WAC à l'issue de la Ligue des champions, affirmant que «certains tentaient à travers ces rumeurs de déstabiliser le club avant sa demi-finale retour contre l'USM Alger». Environ 40 000 spectateurs sont attendus au complexe Mohammed V de Casablanca pour ce derby maghrébin entre le WAC et l'USMA, qui sera dirigé par un trio sénégalais sous la conduite de Malang Diedhiou, assisté d'El Hadji Malick Samba et de Djibril Camara.