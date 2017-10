CONCOURS NATIONAL DE PÊCHE SPORTIVE 102 participants de 19 wilayas attendus à Tlemcen

Intitulée «Fennec-Surf Casting», cette compétition organisée en 2015 et 2016, se déroulera au niveau de la plage de Marsa Ben M'hidi en trois manches de cinq heures chacune.

Pas moins de 102 pécheurs représentant 19 wilayas prendront part, du 9 au 11 novembre prochain à Marsa Ben M'hidi (100 km de Tlemcen), à la 3e édition du Concours national de pêche sportive, a-t-on appris du président de l'association de pêche sportive (APST) de la wilaya. Intitulée «Fennec-Surf Casting», cette compétition organisée en 2015 et 2016, se déroulera au niveau de la plage de Marsa Ben M'hidi en trois manches de cinq heures chacune.

Le podium sera déterminé par l'ensemble des poids des poissons pêchés durant les trois manches, a indiqué Yazid Toufik. Elle est ouverte à l'ensemble des sportifs amateurs de pêche qui utiliseront, cette fois-ci, la canne à pêche à partir du rivage de cette plage, a-t-il expliqué. Agés entre 18 et 62 ans, les participants viennent de toutes les régions du pays, notamment des wilayas de Constantine, Annaba, Alger, Blida, Sidi Bel-Abbes, Mostaganem, Tlemcen, Oran, Djelfa, Laghouat, Biskra, Saïda et Béchar. Organisé sous l'égide du Comité national de la pêche sportive et la Fédération nationale sport pour tous et en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Tlemcen, ce Concours national vise à recenser et fédérer l'ensemble des pêcheurs fans de cette discipline à travers l'Algérie, a-t-on ajouté. En perspective, l'association vise à développer ce «Fennec-Surf Casting» en compétition maghrébine, dans un premier temps et internationale ensuite. L'APST, qui active depuis 2009, a déjà organisé en 2011 un Séminaire international sur les techniques dites modernes de la pêche, qui a été animé par l'expert en pêche, Hidra Nasreddine de Tlemcen. Membre actif, ce dernier est détenteur de plusieurs concours internationaux dont la «Garbolino Cup» ou pêche en eau douce qui s'est déroulée en 2017 en France, a-t-on indiqué. Faute de moyens, l'association a dû fermer ses trois écoles de pêche à Aïn Defla, Bensekrane et Beni Mester. Elle a également signé une convention avec les services de l'Office des établissements de jeunes (Odej) de Tlemcen pour l'introduction de la discipline en tant qu'activité récréative, pour la perfectionner ensuite en pêche sportive, a fait savoir Yazid Toufik.