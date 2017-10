EUROPA LEAGUE:3E JOURNÉE Arsenal et Milan face à leurs dauphins

Les deux grands favoris de l'épreuve respirent sur la scène européenne, alors qu'ils lambinent dans les affaires domestiques.

Arsenal et l'AC Milan affrontent les deuxièmes de leurs groupes ce soir lors de la 3e journée de l'Europa League et ont l'occasion, en cas de troisième victoire, de prendre déjà le large. Les deux grands favoris de l'épreuve respirent sur la scène européenne, alors qu'ils lambinent dans les affaires domestiques, si bien qu'ils pourraient faire tourner leurs effectifs et se focaliser sur le week-end de championnat à venir. Le Milan, vient de perdre deux matches coup sur coup en Série A, notamment le derby face à l'Inter (3-2). Il reçoit ce soir l'AEK Athènes, posté à deux points de son fauteuil de leader. Dans l'autre match de ce groupe D, l'Austria de Vienne doit vaincre Rijeka afin de se relancer. Arsenal se rend chez l'Etoile Rouge Belgrade, solide leader de son championnat national et également classé à deux longueurs du club anglais. Le Bate Borisov et Cologne tenteront de rester dans la course au deuxième billet. Les Gunners ont rechuté ce week-end en Premier League, face à Watford (2-1) et se retrouvent déjà à neuf points du leader, Manchester City. Le déplacement à Everton risque d'attirer toute l'attention d'Arsène Wenger. Everton, justement, est en bien moins bonne posture en C3: le club de Wayne Rooney doit redresser la barre après avoir totalement raté son entame de saison, corrigé 3-0 à Bergame puis tenu en échec à domicile par les Chypriotes de Limassol (2-2). Il reçoit Lyon, demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière qui n'a pu qu'aligner deux nuls dans l'épreuve. Dans ce groupe E, l'Atalanta Bergame a l'occasion de creuser l'écart en tête avec la réception de Limassol. A noter également l'explication entre l'OGC Nice de Mario Balotelli et la Lazio de Rome, les deux co-leaders du groupe K. Lequel poursuivra son carton plein?