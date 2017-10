LEICESTER CITY Le coach de Mahrez et de Slimani limogé

L'entraîneur de Leicester City, Craig Shakespeare, a été limogé avant-hier soir pour insuffisance de résultats, après huit journées du championnat de Premier League anglaise, ont annoncé BBC Radio et Sky Sports News. Le technicien de 53 ans avait remplacé en février dernier l'Italien Claudio Ranieri qui, quelques mois auparavant avait remporté à la surprise générale le titre de champion d'Angleterre 2016. Shakespeare avait d'abord succédé à Ranieri à titre temporaire, avant de se voir offrir un contrat de trois ans en juin, fort de son maintien en championnat et d'un joli parcours en Ligue des champions, où les coéquipiers de Ryad Mahrez avaient atteint les quarts de finale. Le renvoi de Shakespeare intervient au lendemain d'un match nul contre West Bromwich (1-1), qui laisse Leicester à la 18e place de la Premier League, après huit journées. Mahrez, auteur du but égalisateur sur une remise de la tête de Islam Slimani, avait sauvé les Foxes d'une nouvelle défaite.