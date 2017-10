LIGUE 1 MOBILIS- 7E JOURNÉE (RÉSERVES) L'ESS conforte sa position de leader

L'ES Sétif, vainqueur mardi en déplacement face au CS Constantine à domicile (2-1) a conforté sa position de leader du championnat de Ligue 1 réserves, au terme de la 7e journée disputée lundi et mardi. Invaincue depuis le début de la saison avec six victoires et un match nul, le tenant du titre poursuit ainsi sa domination et s'offre le CSC qui stagne à la 13e place avec 6 points. L'USM Blida (2e, 13 pts) a marqué le pas en se faisant accrocher à domicile par l'USM Bel-Abbes (2-2), alors que le Paradou AC monte sur le podium grâce à sa victoire à la maison face au DRB Tadjenanet (4-3). L'Entente pourrait être menacée par l'USM Alger (4e, 10 pts) qui compte trois matchs en retard à disputer dont un face au voisin du MC Alger.