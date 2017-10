LIGUE 2 MOBILIS - 7E JOURNÉE:JSMB-JSMS ET ASAM-CAB EN TÊTE D'AFFICHE Avantage pour le MOB

La septième journée de Ligue 2 Mobilis s'annonce à l'avantage du leader le MO Béjaïa, appelé à se déplacer demain chez le mal-classé WA Tlemcen (12e/5 pts), au moment où ses principaux concurrents pour le leadership, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda auront probablement beaucoup à faire dans leurs derbies respectifs contre le CA Batna et la JSM Béjaïa. Les Crabes, qui carburent à plein régime depuis l'entame de la saison avec l'espoir de retrouver l'élite dès cette saison, ont de grandes chances en effet de revenir avec un bon résultat de Tlemcen, où le Widad local peine encore à lancer sa saison, ce qui lui permettrait de consolider la première place qu'il occupe seul actuellement avec 16 points. Ce qui n'est pas le cas de ses deux principaux concurrents, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, qui seront engagés dans de chauds derbies ce week-end, respectivement contre le CA Batna et la JSM Béjaïa. Deux gros morceaux qui pointent actuellement à la 7e place du classement général, ex aequo avec 8 points et qui devraient poser quelques problèmes, particulièrement à la JSMS qui, contrairement à l'ASAM sera appelée à jouer en déplacement chez la JSMB. Autres chocs qui vaudront probablement le détour, les derbies RC Relizane-

ASM Oran à l'Ouest et CA Bordj Bou Arréridj-Amel Boussaâda car, outre les précieux points qui seront mis en jeu au cours de cette 7e journée, il existe une très grande rivalité sportive entre ces quatre clubs.

De leur côté, les deux derniers au classement, le RC Kouba et le GC Mascara, auront tous les deux l'avantage du terrain, en accueillant respectivement l'ASO Chlef (4e/12 pts) et le MC El Eulma (10e/6 pts) avec l'ambition de gagner et s'extirper ainsi de la zone de relégation avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième club relégable, le CRB Aïn Fakroun aura également l'avantage du terrain au cours de cette 7e journée, puisqu'il est appelé à recevoir le MC Saïda (6e/9 pts) également avec l'espoir de réussir un bon résultat, qui le rapprocherait davantage du milieu de tableau que de la zone rouge. Tous les matchs sont prévus en présence du public, sauf à Béjaïa, où la JSMB locale est sanctionnée d'un huis clos.