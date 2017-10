TOURNOI ITF JUNIORS (RIAD 21) DE TENNIS (TABLEAU DOUBLE) Les Algériennes ont choisi des équipières étrangères

Les joueuses de tennis algériennes Lynda Benkaddour et Bouchra Rehab Mebarki ont choisi de faire équipe avec des équipières de nationalités étrangères dans le tableau double du tournoi international juniors «Riad 21», qui se déroule du 14 au 21 octobre à Rabat (Maroc), respectivement la Mauricienne Zara Lennon et la Marocaine Yasmine Kebbadj. Pour leur entrée en lice dans ce tournoi de grade 4, abrité par les courts en terre battue du Tennis Club Riad Abdelaziz Boutaleb, Benkaddour et Lennon seront opposées à un tandem composé de Jana Kolodynska (Biélorussie) et Anastasia Mironova (Russie), au moment où Mebarki et Kabbadj défieront des Tunisiennes, en l'occurrence Ferdaous Bahri et Sarah Lisa Aubertin. En simple, Benkaddour est qualifiée pour le deuxième tour du tableau final, où elle affrontera la Marocaine Salma Loudili, alors que Mebarki a été éliminée au deuxième tour des qualifications, après sa défaite par deux sets à un contre la Suisse Aleksandra Kocic. Outre ces deux filles, trois Algériens s'étaient portés candidats pour ce tournoi, avant de se désengager, car ayant préféré disputer d'autres compétitions. Il s'agit de Karim Bendjamaâ, Mohamed Racym Rahim et Youcef Rihane.