USMH-USMB DEMAIN À 16H (8E JOURNÉE) Duel serré entre lanternes rouges

La 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis débutera demain avec au menu le rendez-vous des mal classés entre l'USM El Harrach et l'USM Blida, toujours à la recherche de leur premier succès de la saison. La lanterne rouge du championnat, l'USMH, avec un seul point, est appelée à sortir la tête de l'eau et à réagir après une entame de saison catastrophique marquée par un changement au niveau du staff technique avec l'arrivée du technicien tunisien Hamadi Dhaou, en remplacement de Younès Ifticène. Le club banlieusard, qui reste sur une défaite mardi à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (2-1) n'aura d'autre alternative que de gagner afin d'amorcer son redressement. L'USM Blida (15e, 2 pts), accrochée à domicile par l'USM Bel Abbès (2-2) n'est pas en reste puisqu'elle doit retourner d'Alger avec un bon résultat, de quoi lui permettre de retrouver la confiance. La suite des rencontres de cette 8e journée se déroulera samedi avec à l'affiche le choc entre le CRB (3e, 13 pts) et le leader le CSC (1er, 16 pts).