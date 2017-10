LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE:LA JSK RENAÎT, L'USMH ET L'USMB S'ENFONCENT Le CS Constantine solide leader

Les Sanafir ont réussi un super coup face aux Sétifiens

Un retour de loin pour le leader, qui conforte sa première place avec 16 points, au moment où l'Entente reste scotchée à la troisième place, qu'elle partage avec le MC Oran, ex aequo avec 12 unités.

Le CS Constantine a consolidé sa première place au classement de la Ligue 1 Mobilis en battant l'ES Sétif (2-1) avant-hier soir dans le match au sommet de la 7e journée et marqué par plusieurs rebondissements, ayant été finalement favorables aux Sanafir. Les choses avaient très mal démarré pour l'équipe locale, ayant concédé l'ouverture du score par l'infortuné Benayada qui avait marqué contre son propre camp à la 54e minute, alors qu'il cherchait à intercepter un centre à ras de terre, venu de l'aile droite. L'Aigle noir semblait se diriger droit vers une précieuse victoire en déplacement, qui l'aurait propulsé seul en tête du classement, mais la fin de match a connu un incroyable retournement de situation, puisque le CSC a non seulement réussi à égaliser par Abid à la 89e minute, sur bévue du gardien sétifien, mais à prendre l'avantage au score, moins de deux minutes plus tard, par l'intérimaire de l'ancien transfuge Aroussi

(2-1). Un retour de loin donc pour le leader, qui conforte sa première place avec 16 points, au moment où l'Entente reste scotchée à la troisième place, qu'elle partage avec le MC Oran, ex aequo avec 12 unités. Vainqueur par 1-0 devant le NA Hussein Dey, la JS Saoura devient le dauphin du CSC. Grâce à un but de Djallit inscrit au tout début du match, le club de Béchar affiche des ambitions certaines. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est la JS Kabylie qui avait réussi une bonne affaire, en battant l'USM El Harrach (2-1), grâce à Soppo-Ekedi (30') et Benaldjia (46'), alors que Banouh avait ouvert le score pour les visiteurs à la 22e minute. Un match qui cependant aurait pu connaître une toute autre issue si Banouh avait réussi à transformer le penalty qu'il a été chargé d'exécuter à l'heure de jeu.

Un ratage qui fait le bonheur du nouvel entraîneur de la JSK, Jean-Yves Chay, car non seulement il réussit sa première à domicile, mais voit les Canaris se hisser à la 5e place, avec 11 points, au moment où l'USM El Harrach reste lanterne rouge, avec un seul point au compteur, mais avec un match en moins. Même cas de figure pour l'USM Blida, qui continue à souffrir dans le bas du classement avant-dernier

-2 pts) alors que les choses avaient relativement bien commencé pour lui lors de cette 7e journée, car il a commencé par mener au score devant l'USM Bel Abbès, avant de concéder finalement le nul (2-2). Aïssa El Bey était en effet le premier à trouver le chemin des filets dans ce match, mais les visiteurs ont réussi à renverser la vapeur, par Zouari (53'), puis par Belahouel (66'), et ce n'est qu'à la 71e que les Blidéens ont réussi à égaliser, par l'intermédiaire de Frioui, alors que l'équipe adverse était réduite à 10, après l'expulsion de son meneur de jeu Tabti.

De son côté, l'ancien leader Chabab de Belouizdad a conservé son invincibilité en ramenant un bon résultat nul de chez l'Olympique de Médéa (1-1), au moment où le choc MC Oran - MC Alger s'est soldé par un nul vierge (0-0). A Médéa, Aribi avait ouvert le score pour le Chabab et c'est Mesfar qui a égalisé pour les Olympiens à l'heure de jeu. Lundi, en ouverture de cette 7e journée, c'est la Paradou AC qui avait réussi la meilleure affaire en se hissant à la 5e place du classement général, avec 11 points après sa courte victoire face au DRB Tadjenant (1-0), grâce au buteur-maison, Zakaria Naïdji, à l'heure de jeu.

Cette journée est amputée du match USM Alger - US Biskra, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finale (retour) de la Ligue des champions africaine, prévue samedi prochain en déplacement chez le WA Casablanca (Maroc).