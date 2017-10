SÉMINAIRE DE L'AAIF SUR LE FOOTBALL PROFESSIONNEL EN ALGÉRIE Des modèles étrangers présentés à Alger

Un grand entraîneur invité à apporter son expérience

L'intervention de l'ex-coach de l'AJ Auxerre, Guy Roux, semblait avoir particulièrement captivé l'assistance, car s'identifiant plus dans ce petit club de Bourgogne qui a réussi à concurrencer les plus grands clubs de France.

Des solutions susceptibles d'aider les clubs de football algériens à renflouer leurs caisses, ont été proposées hier à Alger, lors du séminaire organisé par l'Amicale des anciens internationaux algériens (Aaif) à l'hôtel El Aurassi, en présence de certains experts en finances et en économie. Parmi ces intervenants, Yacine Ould Moussa et Zoubir Ketfi, respectivement économiste et expert juridique, ayant commencé par définir ce qu'est le football professionnel, avant de citer quelques modèles d'autofinancement, notamment, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. «Certains clubs européens, comme le Bayern Munich, s'autofinancent grâce à la billetterie, le sponsoring et le naming, qui consiste à céder l'appellation du stade à un bailleur de fonds, comme eux l'ont fait avec Alliance», a indiqué Zoubir Ketfi, avant de citer l'exemple des clubs anglais, qui sont «cotés en Bourse» ou celui de leurs homologues espagnols qui «se basent sur l'apport indéfectible de leurs supporters», des abonnés à l'année et qui sont majoritairement actionnaires du club», a-t-il ajouté.

En Algérie les clubs de football sont considérés comme des associations sportives à but non lucratif, car ne générant aucun profit, ce qui a tendance à décourager les bailleurs de fonds de les sponsoriser, car conscients qu'ils n'auront pratiquement aucun retour sur investissement. Une situation qui a pénalisé le football algérien, obligeant ses différents acteurs à essayer de trouver de nouvelles ressources financières pour s'autofinancer. L'intervention de l'ex-entraîneur de l'AJ Auxerre, Guy Roux, semblait avoir particulièrement captivé l'assistance, car s'identifiant plus dans ce petit club de Bourgogne qui, même en disposant d'un petit budget, a réussi à concurrencer les plus grands clubs de France et de manière régulière pendant plusieurs années.

«J'ai eu la chance d'être soutenu par des gens aussi passionnés que moi, qui donnaient sans compter et sans rien attendre en retour. Leur seule satisfaction était de contribuer à l'essor de l'AJA», a expliqué Guy Roux concernant son incroyable réussite avec le petit club de Bourgogne, conseillant aux clubs algériens de «trouver des personnes qui aiment leur équipe et de laisser leur passion faire le reste». Plusieurs anciens internationaux, de différentes générations, ont assisté à ce séminaire, dont Fodil Djebbar, Djamel Menad, Khaled Lounici, Tarek Ghoul, Nacer Zekri, Billel Dziri, Farid Belmellat, Hocine Achiou, Farouk Belkaïd, Brahim Arafat Mezouar, Fayçal Badji et Cheikh Benzerga.

A leurs côtés certains entraîneurs, comme Abderrahmane Mehdaoui et Mohamed Henkouche. Le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf et le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi ont également assisté à ce séminaire organisé sous le thème «Réflexion sur le football professionnel en Algérie».