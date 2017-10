CHAMPIONNAT AFRO-MÉDITERRANÉEN DE POWERLIFTING Ouverture de la première édition à Béjaïa

La 1ère édition du championnat afro-méditerranéen de powerlifting a débuté jeudi à Béjaïa en présence de 105 athlètes issus de neuf pays dont l'Algérie.

Les huit autres pays engagés sont l'Egypte, la Libye, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France et le Luxembourg.

L'évènement est jumelé avec la tenue concomitante de la 11e édition du championnat d'Afrique des nations de la discipline, a indiqué le président de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting. L'Algérie, qui domine la discipline sur le continent avec cinq titres de champion d'Afrique successifs et quatre records du monde réalisés au dernier championnat d'Afrique, organisé en octobre 2016 à Potchefstroom (Afrique du Sud), compte saisir cette occasion pour confirmer son état de grâce. Trois mouvements (le squat, le développé couché et le soulevé de terre), sont retenus au programme de cette compétition, étalée sur trois jours.