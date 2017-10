CHAMPIONNAT ARABE DE KICK-BOXING Les athlètes algériens récoltent 14 médailles

Les athlètes de l'Equipe nationale de Kick-boxing ont remporté trois médailles en or, six en argent et cinq en bronze avant le dernier jour des compétitions du 9e Championnat de Kick-boxing abrité à la capitale jordanienne Amman. Les athlètes Meratia Mohamed Fathi (51 kg) et Akrami Hakim (75 kg) ont été sacrés Champion arabe avec une médaille en or suite à leur réussite face à leur adversaire dans la discipline de Full contact. Quant au titre de Champion arabe de - 90 kg, dans la discipline de Full contact, il a été décerné au boxeur Aouissi Lakhdar Ben Ali. La médaille d'argent a été remportée par les boxeurs Aissaoui Noureddine (54 kg), Haroune Boualem (- 86 kg), dans la discipline de Full contact et Sofiane Dergal (- 67 kg), Lahouali Abdelkader (- 86 kg) dans la discipline de K-1, ainsi que les deux boxeuses Imane Bouaricha (60 kg - Semi-contact) et Merour Zinasri (65 kg - Semi-contact). Quant à la médaille de bronze, elle a été remportée par les boxeurs Bouzedra Hicham (81 kg), Ouiklef Mohamed Mokhtar (71 kg), Ben Ahmed Mohamed (- 60 kg), tous dans la discipline de K-1, ainsi que Bouabsa Mohamed (- 60 kg - Full contact) et Mustapha Fellag (57 kg - Semi-contact). L'entraîneur national, Rachid Ben Bahi, a qualifié les résultats obtenus de «bons» eu égard à l'Equipe nationale nouvellement créée et le manque d'expérience mondiale au sein de l'équipe, soulignant que cette participation au championnat sera «certainement une motivation chez les athlètes algériens pour mieux améliorer leur niveau et leurs capacités». Pour rappel, l'Algérie participe au Championnat arabe de Kick-boxing avec 16 boxeurs (garçons et filles). La clôture de la compétition était prévue pour hier. L'Algérie était absente aux compétitions du 8ème Championnat arabe de kick-boxing, abrité en Jordanie pour «réception tardive par la Fédération algérienne de l'invitation de participation».