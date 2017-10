CHAMPIONNATS ARABE ET D'AFRIQUE D'AVIRON Les Algériens à Tunis pour monter sur le podium

La sélection algérienne d'aviron s'est déplacée à Tunis avec l'ambition de monter sur les podiums en seniors et U23 (messieurs et dames) lors des Championnats arabe et d'Afrique prévus entre le 20 et le 28 octobre, selon la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak (FASACK). «Notre objectif sera de gagner une médaille dans chaque compétition, c'est-à-dire monter sur le podium continental et arabe», a indiqué la direction technique nationale (DTN) de la FASACK. La sélection algérienne est à pied d'oeuvre à Tunis depuis mercredi avec un effectif de 18 rameurs dont sept filles sous la conduite de l'entraîneur Mohamed Ryad Garidi secondé par Chaouki Deries. En prévision de ces deux rendez-vous, la sélection nationale a effectué quatre stages au barrage de Boukerdane dans la wilaya de Tipasa, dont le dernier a eu lieu du 1er au 17 octobre. Le championnat d'Afrique d'aviron se déroulera du 20 au 22 octobre avec la participation de 20 pays. Après cette compétition continentale, le plan d'eau des berges du lac de Tunis abritera la deuxième édition du Championnat arabe d'aviron avec la participation de l'Algérie, de l'Egypte, du Maroc, de l'Irak, du Liban, du Qatar, du Soudan, des Emirats arabes unis, de Djibouti et de la Tunisie.